В Находке оштрафовали организатора митинга против QR-кодов и вакцинации

В Находке на 20 тысяч рублей оштрафовали организатора несогласованного митинга против QR-кодов и вакцинации, который прошел 7 ноября.

В акции участвовали около 300 жителей города, сообщает правительство региона.

Полиция установила организатора митинга, суд признал его виновным в административном правонарушении и назначил штраф.

Также установлены другие люди, участвовавшие в организации митинга, сообщили в региональном правительстве. Готовятся материалы по административным правонарушениям в части распространения фейковой информации.

Напомним, митинги против QR-кодов и вакцинации проходят также в других регионах РФ, в частности, в Челябинской и Свердловской областях. В Тюмени пенсионеры вышли на одиночные пикеты против введения QR-кодов.