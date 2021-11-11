В Белоруссии опровергли информацию о смерти 14-летнего беженца на границе

Госпогранкомитет Белоруссии опроверг информацию о гибели ребенка среди мигрантов на границе республики с Польшей. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Антон Бычковский.

Ранее польские СМИ со ссылкой на мигрантов сообщали, что в лагере от простуды умер 14-летний ребенок из Курдистана. По их словам, белорусские службы забрали тело.

Представители Госпогранкомитета Белоруссии опровергли это, заявив, что мальчику помогали пограничники, у него было переохлаждение, пишет Mash. Сейчас подросток чувствует себя лучше и вернулся к семье в лагерь.

В настоящее время количество мигрантов в приграничной с Польшей зоне оценивается в 3,5−4 тысячи человек.

Официальный координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что "белорусская сторона может привезти на границу больше мигрантов". По его словам, ночь с 10 на 11 ноября на польско-белорусской границе "была относительно спокойной по сравнению со вчерашней". Но, по мнению польских спецслужб, в ближайшее время стоит ожидать "эскалации напряжения", пишет Regnum.