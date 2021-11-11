С 1 декабря в аэропорты и вокзалы Хабаровского края вход будет по QR-кодам

В Хабаровске все-таки введут ограничения на посещения аэропортов и вокзалов с 1 декабря.

В начале ноября краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом поручил правительству проработать возможность таких ограничений, среди которых было и предложение ограничить также прилет в регион для граждан без справок.

Заместитель председателя краевого правительства по социальной политике Евгений Никонов на очередном заседании оперштаба заявил: "Глава "Аэрофлота" подтвердил позицию самого крупного перевозчика о введении кодов при посадке на самолет. Этот вопрос в ближайшее время будет урегулирован. Та же самая позиция была озвучена руководством РЖД, что они тоже готовы в этом направлении двигаться. Потому мы людей предупреждаем... Предложение в отношении аэропортов и жд вокзалов. Эта мера планируется к введению с 1 декабря. Население должно спланировать свои отпуска, передвижения, с учетом введения этого ограничения".

При этом ограничений при проезде на общественном транспорте пока не будет – по мнению Никонова, в условиях наступающей зимы из-за таких запретов "могут возникнуть проблемы другого рода". Тем не менее, с 7 ноября QR-коды и другие справки требуют от пассажиров междугородних автобусов и электричек.

"Вопросы, связанные с неудобствами пассажиров, никак не соотносятся с количеством смертей, которые мы получаем... Все мероприятия, связанные с введением QR-кодов, они необходимы для того, чтобы население провакцинировалось. Точка. Других вариантов здесь не будет", - объясняет чиновник.