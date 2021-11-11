11 Ноября 2021
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Политика За рубежом
Коллаж, Си Цзиньпин, Китай, КНР, Великий шелковый путь (2021) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Американская разведка в Китае работает все хуже – Белому дому не хватает данных

Американским спецслужбам удается добыть все меньше достоверных данных о происходящем в руководстве Китая. Например, действия КНР по "восстановлению контроля в Гонконге, демонстрации военной силы в Южно-Китайском море" стали неожиданностью для Вашингтона, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных чиновников США, имеющих доступ к таким данным.

Также Белый дом имеет весьма слабое представление о том, что происходит в руководстве КНР с приближением окончания второго срока Си Цзиньпина в качестве председателя, неизвестно, есть ли у него преемник.  

Проблемы американской разведки связаны как с тем, что Пекин нанес значительный ущерб шпионской сети США еще до прихода к власти Си Цзиньпина, так и с продолжающимся дефицитом людей, владеющих мандаринским наречием китайского языка, передает РБК.

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Теги: разведка, китай, сша, си цзиньпин



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