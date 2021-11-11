Депутат гордумы Вихарев готовит новогодние подарки детям-инвалидам Орджоникидзевского района

Глава медфракции администрации Екатеринбурга и депутат гордумы Алексей Вихарев решил подарить новогодние подарки детям Орджоникидзевского района. Об этом депутат рассказал в своих социальных сетях. В приоритете дети с ограниченными возможностями и дети из многодетных и малообеспеченных семей.

"Скоро будет Новый год. И мы все будем дарить и ждать подарки. Хочу порадовать и поддержать многодетные и малоимущие семьи с детьми, семьи с детьми-инвалидами от 4 до 14 лет. С сегодняшнего дня и до 10 декабря начинаю принимать заявки на новогодние подарки для детей Орджоникидзевского района", - написал Вихарев.

Заявку можно передать в общественную приемную депутата по адресу: ул. Старых большевиков, 29 или отправить на электронную почту: a.vikharev15@gmail.com.

К заявке необходимо приложить также копии документов, подтверждающих статус семьи. Все остальные вопросы помогут решить специалисты общественной приемной Вихарева: +7 912 207-19-54, 301-16-00.