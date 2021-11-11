Будут судить водителя автобуса, под колесами которого погибла девочка

В Ярославле передано в суд уголовное дело в отношении водителя автобуса, под колесами которого погибла трехлетняя девочка.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону, в августе текущего года 62-летний водитель автобуса не убедился в том, что на остановке все пассажиры вышли из салона, закрыл двери и начал движение. При этом дверьми зажало руку бабушки, которая выходила из салона вместе с трехлетней внучкой и держала ее за руку, в результате чего ребенок упал под колесо автобуса. Позже девочка скончалась в больнице.

Ранее три человека погибли, еще один госпитализирован в результате автоаварии в Ярославле.

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