Ямальский людоед получил пожизненный срок

10 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

Ямальский людоед получил пожизненный срок

На Ямале суд приговорил к пожизненному сроку 32-летнего жителя Газ-Сале за убийство трех человек и ряд преступлений имущественного характера, квалифицируемых как грабеж и кражи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Преступление было совершено 6 марта текущего года. Мужчина, находясь в гостях у односельчан во время совместного распития алкогольных напитков, зарезал мужчину и женщину. Потерпевшие скончались на месте происшествия.

"После чего осужденный отправился к другому жителю села, где так же расправился с 52-летним хозяином квартиры, нанеся ему колото-резанные ранения. Спрятав нож в снегу, мужчина скрылся с места преступления", - говорится в сообщении СКР.

Местные СМИ сообщают ужасающие подробности совершенного преступления. По данным "Ямал медиа", мужчина частично съел своих жертв. Человеческую плоть осужденный употреблял в сыром виде, запивая водкой.

Злоумышленник был задержан в тот же день в подъезде одного из домов села. В 2020 г. мужчина совершил ряд преступлений имущественного характера - три эпизода краж имущества односельчан, и похищение ноутбука в муниципальном казенном учреждении. Кроме того, в августе 2020 года он, находясь на улице, выхватил из рук односельчанки сумку с двумя бутылками спиртного, при этом нанеся несколько ударов сопротивляющейся женщине.

Во время предварительного следствия осужденный симулировал психические расстройства. В частности, лишить жизни первых двух знакомых — мужчину и женщину — его якобы попросила мертвая кошка, принадлежавшая ранее одному из погибших. Еще одного приятеля, уже в другой квартире, он зарезал по просьбе явившегося ему "черного ангела". Однако по заключению проведенной комплексной судебно-психиатрической экспертизы, установлено, что в период времени, относящийся к совершению инкриминируемых ему деяний, он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: людоед, газ-сале, суд, убийство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети