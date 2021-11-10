Ямальский людоед получил пожизненный срок

На Ямале суд приговорил к пожизненному сроку 32-летнего жителя Газ-Сале за убийство трех человек и ряд преступлений имущественного характера, квалифицируемых как грабеж и кражи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Преступление было совершено 6 марта текущего года. Мужчина, находясь в гостях у односельчан во время совместного распития алкогольных напитков, зарезал мужчину и женщину. Потерпевшие скончались на месте происшествия.

"После чего осужденный отправился к другому жителю села, где так же расправился с 52-летним хозяином квартиры, нанеся ему колото-резанные ранения. Спрятав нож в снегу, мужчина скрылся с места преступления", - говорится в сообщении СКР.

Местные СМИ сообщают ужасающие подробности совершенного преступления. По данным "Ямал медиа", мужчина частично съел своих жертв. Человеческую плоть осужденный употреблял в сыром виде, запивая водкой.

Злоумышленник был задержан в тот же день в подъезде одного из домов села. В 2020 г. мужчина совершил ряд преступлений имущественного характера - три эпизода краж имущества односельчан, и похищение ноутбука в муниципальном казенном учреждении. Кроме того, в августе 2020 года он, находясь на улице, выхватил из рук односельчанки сумку с двумя бутылками спиртного, при этом нанеся несколько ударов сопротивляющейся женщине.

Во время предварительного следствия осужденный симулировал психические расстройства. В частности, лишить жизни первых двух знакомых — мужчину и женщину — его якобы попросила мертвая кошка, принадлежавшая ранее одному из погибших. Еще одного приятеля, уже в другой квартире, он зарезал по просьбе явившегося ему "черного ангела". Однако по заключению проведенной комплексной судебно-психиатрической экспертизы, установлено, что в период времени, относящийся к совершению инкриминируемых ему деяний, он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими.