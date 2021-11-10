Появились фото, на которых российские инструкторы тренируют малийских военных

В facebook появились фотографии российских инструкторов, обучающих военному делу солдат малийской правительственной армии. О прибытии в Мали специалистов российской «ЧВК Вагнера» стало известное еще летом, позднее факт соглашения русских с правительством в Бамако был признан МИД России.

Как утверждали журналисты, всего в Мали работает до тысячи российских профессионалов. Они должны в кратчайшие сроки подготовить национальные вооруженные силы к борьбе против террористов, разоряющих африканскую республику. Если французская операция «Бархан» в Мали бесславно завершилась, то профессионализм россиян, неоднократно подтвержденный в горячих точках, позволяет уверенно говорить, что у боевиков нет шансов на победу.