10 Ноября 2021
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мали, российские инструкторы, чвк, африка (2021) | Фото: facebook.com/скрин

Появились фото, на которых российские инструкторы тренируют малийских военных

В facebook появились фотографии российских инструкторов, обучающих военному делу солдат малийской правительственной армии. О прибытии в Мали специалистов российской «ЧВК Вагнера» стало известное еще летом, позднее факт соглашения русских с правительством в Бамако был признан МИД России.

Как утверждали журналисты, всего в Мали работает до тысячи российских профессионалов. Они должны в кратчайшие сроки подготовить национальные вооруженные силы к борьбе против террористов, разоряющих африканскую республику. Если французская операция «Бархан» в Мали бесславно завершилась, то профессионализм россиян, неоднократно подтвержденный в горячих точках, позволяет уверенно говорить, что у боевиков нет шансов на победу.

мали, российские инструкторы, чвк, африка(2021)|Фото: facebook.com/скрин

мали, российские инструкторы, чвк, африка(2021)|Фото: facebook.com/скрин

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Теги: мали, российские инструкторы, чвк, африка, чвк вагнера



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