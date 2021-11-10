10 Ноября 2021
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Стена памяти, вандализм (2021) | Фото: t.me/garanin_a_m

В Губкинском вандалы испортили Стену памяти

В Губкинском вандалы испортили Стену памяти, изрисовав портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава города Андрей Гаранин, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что виновников обязательно разыщут и будут приняты необходимые меры.

Вместо отсутствующих фотографий ветеранов, кто-то нарисовал рожицы. Некоторые снимки неизвестные вандалы исчеркали ручкой. Гаранин предположил что в порче монумента виновата детская шалость.

Стена памяти, вандализм(2021)|Фото: t.me/garanin_a_m

"Очень жаль, что в нашем городе возможно такое! Это значит, что мы, взрослые, все вместе где-то недоработали. Сколько бы камер мы не поставили на площадь, как бы не защищали память, ответственность за воспитание наших детей лежит только на нас. Прошу родителей обращать внимание на своих детей, дарить им любовь, уважение и понимание, тогда наши дети ответят нам тем же!" - обратился мэр к горожанам.

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Теги: Андрей Гаранин, Стена памяти, вандализм, ветераны великой отечественной войны



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