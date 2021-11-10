10 Ноября 2021
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Происшествия В России Крым
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

Задержанным ФСБ за шпионаж в пользу СБУ оказался бывший мэр Симеиза

Арестованным по подозрению в шпионаже в пользу СБУ жителем Ялты оказался депутат Ялтинского городского совета второго созыва Юрий Ломенко. Он также был мэром курортного поселка Симеиз, передает "Крыминформ".

Возбуждено уголовное дело. Ломенко отправлен под арест.

Ранее сегодня центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании в Ялте украинского шпиона, пишет Regnum.

По данным ведомства, с 2017 по 2018 год житель Ялты по заданию СБУ собирал и передавал сведения, составляющие гостайну, в том числе о сотрудниках органов федеральной службы безопасности.

В июне ФСБ сообщила о разоблачении гражданина Украины Алексея Семеняки, работавшего в России в интересах украинских спецслужб. По данным службы, он "длительное время оказывал консультативную помощь СБУ для нанесения ущерба безопасности РФ". Мужчина был выдворен из России.

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Теги: ялта, шпионаж, сбу, мэр симеиза



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