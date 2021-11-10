"Асбестовскому стрелку" предъявлено обвинение. Он показал, как стрелял по больнице

Следственный комитет предъявил обвинение жителю Среднего Урала, открывшему стрельбу у здания больницы.

Напомним, вечером 2 ноября неизвестный совершил несколько выстрелов по больнице №1 Асбеста и машине врача-реаниматолога ковидной реанимации. Спустя несколько дней подозреваемый был задержан, во всем признался и написал явку с повинной.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, 39-летнему жителю города предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия"). В ведомстве отметили, что в момент совершения преступления мужчина был пьян. Впоследствии у него дома прошел обыск, были изъяты предметы, имеющие значение для расследования дела. Назначены необходимые судебные экспертизы, в частности, баллистические, дактилоскопические и молекулярно-генетические.

Сам уралец уже допрошен в качестве обвиняемого. Проведена проверка его показаний на месте, в ходе которой он детализировал сведения, сообщенные во время допроса.

Напомним, что "асбестовский стрелок" арестован до января следующего года.