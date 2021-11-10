Twitter запустит платные опции

Twitter запустит пакет платных опций под названием Twitter Blue. По подписке можно будет не только поменять фоновый цвет на синий (обычным пользователям доступны только белый и черный фон), но и редактировать свои твиты: перед публикацией в течение 60 секунд можно предварительно посмотреть, как будет выглядеть сообщение и внести в него правки.

Пока что платные опции будут доступны только для пользователей Австралии, Канады, США и Новой Зеландии, для устройств на iOS и Android, а также для web-версии.

Месячная подписка будет стоить $2,99.