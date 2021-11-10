"Челябэнерго" принимает на эксплуатацию электрические сети Озёрска

С 10 ноября 2021 года энергетики филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго" будут осуществлять эксплуатацию электрических сетей Озёрского городского округа Челябинской области и обеспечат надежное электроснабжение порядка 78,5 тысячи озерчан.



Сегодня в Озёрске заместитель генерального директора "Россети Урал" - директор филиала "Челябэнерго" Сергей Золотарёв и глава Озёрского городского округа Евгений Щербаков обсудили первоочередные вопросы по повышению надежности и качества электроснабжения в ходе осенне-зимнего периода 2021/22 гг., в частности, по обслуживанию и ремонту линий электропередачи и оборудования подстанций, обеспечивающих электроснабжение социально значимых объектов: котельных, насосных станций, медицинских и образовательных учреждений и населения города.



Управление электросетевым комплексом будет осуществляться персоналом Центральных электрических сетей филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго". Компания "Россети Урал" стремится сохранить производственный персонал, который ранее обслуживал эту электросетевую инфраструктуру и трудился на муниципальном предприятии, на работу уже приняты 32 сотрудника, изъявившие желание перейти в "Россети Урал".

Консолидация электросетей под управлением "Россети Урал" - компании с государственным участием – является одним из программных моментов федеральной политики по созданию единого электросетевого пространства во всех регионах присутствия компании и позволит решить важные для потребителей задачи, в первую очередь, обеспечит квалифицированное обслуживание электросетевого комплекса Озёрского ГО по высоким техническим стандартам Группы компаний "Россети", а также обеспечит эффективную надежную эксплуатацию и развитие электрических сетей.



Энергетики "Россети Урал" всегда готовы на открытое и конструктивное взаимодействие. Жители г. Озерск могут проконсультироваться и получить информацию по вопросам электроснабжения по единому номеру 8-800-22-00-220 (звонок по России бесплатный), в мессенджере Telegram по номеру +7-912-29-01-220. На сайте электросетевой компании работает Интернет-приемная. Клиентам предоставлена возможность подать заявку на осуществление технологического присоединения к электросетям и передачу объектов в электронном виде. Информация о введениях ограничений потребителей дополнительно размещается в разделе. Здесь же функционирует сервис передачи информации об отключениях электроэнергии для клиентов. Заполнив простую форму, всегда можно направить сообщение энергетикам о сложившейся проблеме.