В Челябинске в ДТП с внедорожником и маршруткой пострадали три человека

В Челябинске в ДТП с участием внедорожника Range Rover, двух легковых автомобилей и маршрутки пострадали три человека, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Напомним, авария произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы. Водитель Range Rover (номера на машине указывают на регистрацию авто в Свердловской области) при повороте на право не справился с управлением и совершил столкновение с Volkswagen Tiguan, который от удара изменил траекторию движения и столкнулся с Kia Rio.

После удара Range Rover столкнулся с автобусом ПАЗ и скрылся с места ДТП. В результате ДТП пострадали три пассажира маршрутки.

В настоящий момент личность водителя установлена.