10 Ноября 2021
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Политика В бывшем СССР За рубежом
Белорусские беженцы у польской границы. (2021) | Фото: Министерство обороны Польши / twitter.com/MON_GOV_PL

Польша может полностью закрыть движение через границу с Белоруссией

Польша может полностью закрыть движение через границу с Белоруссией из-за усиливающегося кризиса с беженцами, Варшава уже сделала соответствующее предупреждение Минску, сообщил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер в интервью изданию Wirtualna Polska. Пресс-секретарь польского кабинета министров также сообщил, что обратной связи на свои предупреждения власти Польши не получают.

Ранее польские военные опубликовали видеокадры, на которых, по их словам, белорусские пограничники избивают беженцев и пугают их выстрелами. До этого аналогичные видео и фотоматериалы публиковали белорусские силовики, только в избиениях они обвиняли уже поляков.

Кроме того, сегодня стало известно о задержании россиянина на польско-белорусской границе – "за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии". О его судьбе пока ничего неизвестно, с ним вместе поляки задержали граждан Швеции и Литвы.

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Теги: польша, белоруссия, кризис, граница, беженцы



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