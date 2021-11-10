Польша может полностью закрыть движение через границу с Белоруссией

Польша может полностью закрыть движение через границу с Белоруссией из-за усиливающегося кризиса с беженцами, Варшава уже сделала соответствующее предупреждение Минску, сообщил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер в интервью изданию Wirtualna Polska. Пресс-секретарь польского кабинета министров также сообщил, что обратной связи на свои предупреждения власти Польши не получают.

Ранее польские военные опубликовали видеокадры, на которых, по их словам, белорусские пограничники избивают беженцев и пугают их выстрелами. До этого аналогичные видео и фотоматериалы публиковали белорусские силовики, только в избиениях они обвиняли уже поляков.

Кроме того, сегодня стало известно о задержании россиянина на польско-белорусской границе – "за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии". О его судьбе пока ничего неизвестно, с ним вместе поляки задержали граждан Швеции и Литвы.