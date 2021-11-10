В Челябинске конкурсный управляющий получил условный срок за коммерческий подкуп

В Челябинске конкурсного управляющего АО "УралТрубМаш" приговорили к 5 годам лишения свободы условно за получение коммерческого подкупа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2019 – 2020 гг. он получил от представителя двух коммерческих организаций 150 тыс. рублей за передачу в аренду имущества, в том числе обремененного залогом, и скорытие этой информации от банка и собрания кредиторов.

По решению суда ему на 2 года запрещено заниматься профессиональной деятельностью, регулируемой Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

Сделка по решению суда признана недействительной. Также удовлетворен иск о взыскании с подсудимого полученных денежных средств.