В Нижневартовске работники шести поликлиник получили подарки в рамках акции "Маленькие радости для врачей"

В Нижневартовске продолжается акция "Маленькие радости для врачей". Сегодня волонтеры-медики и предприниматели города передали подарки в виде выпечки в медицинские организации города. Сюрпризы получили детские поликлиники №1, №2, №3, №4, №5, №7, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Мы хотим поблагодарить вас от имени всех волонтеров, жителей города и предпринимателей за труд и терпение. Вы всегда готовы прийти на помощь, поддержать. Будьте здоровы, берегите свои семьи", – сказала член Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Наталья Гаренских.

Акция "Маленькие радости для врачей" организована в рамках большой Всероссийской акции "Мы Вместе". Штабы открывались по всей России во время начала пандемии. Добровольцы оказывали помощь медицинским организациям, населению, тем, кто находился на самоизоляции. Сейчас продолжается поддерживающая врачей кампания. В ней участвуют общественники, представители бизнес-сообщества. Инициаторами мероприятия выступили волонтеры-медики. Поддержали его предприниматели, департамент экономического развития администрации города, управление по молодежной политике департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска.