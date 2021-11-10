В Нижневартовске работники шести поликлиник получили подарки в рамках акции "Маленькие радости для врачей"

10 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Памятник покорителям Самотлора в Нижневартовске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске работники шести поликлиник получили подарки в рамках акции "Маленькие радости для врачей"

В Нижневартовске продолжается акция "Маленькие радости для врачей". Сегодня волонтеры-медики и предприниматели города передали подарки в виде выпечки в медицинские организации города. Сюрпризы получили детские поликлиники №1, №2, №3, №4, №5, №7, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Мы хотим поблагодарить вас от имени всех волонтеров, жителей города и предпринимателей за труд и терпение. Вы всегда готовы прийти на помощь, поддержать. Будьте здоровы, берегите свои семьи", – сказала член Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Наталья Гаренских.

Акция "Маленькие радости для врачей" организована в рамках большой Всероссийской акции "Мы Вместе". Штабы открывались по всей России во время начала пандемии. Добровольцы оказывали помощь медицинским организациям, населению, тем, кто находился на самоизоляции. Сейчас продолжается поддерживающая врачей кампания. В ней участвуют общественники, представители бизнес-сообщества. Инициаторами мероприятия выступили волонтеры-медики. Поддержали его предприниматели, департамент экономического развития администрации города, управление по молодежной политике департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Маленькие радости для врачей, подарок



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети