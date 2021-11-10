В России в разы вырос спрос на вакцинные туры в Европу

В России многократно вырос спрос на так называемые вакцинные туры в Европу. Граждане стремятся выехать в те немногие страны, где признают российские сертификаты о вакцинации. В этих государствах они повторно прививаются – западными вакцинами, одобренными в ЕС и других государствах. С сертификатом о такой прививке уже можно беспрепятственно путешествовать, пишут "Известия" со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина.

По его словам, за пару месяцев спрос на вакцинные туры вырос чуть ли не в десять раз. Только один туроператор "Русский экспресс" продает в день 50-100 таких туров.

В основном наши соотечественники за границей прививаются однокомпонентной вакциной от Johnson & Johnson, поскольку двухкомпонентные препараты потребуют или повторной поездки через несколько недель, или длительного пребывания в стране, что не всегда возможно.

Самые популярные страны для выездной вакцинации – Хорватия и Сербия. Трехдневный вакцинный тур стоит от 36 тыс. руб. с человека.