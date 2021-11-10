10 Ноября 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова, Страсбург (2021) | Фото: vk.com/nv__komarova

Совет Европы заинтересован в сотрудничестве в Югрой

Губернатор Наталья Комарова во время рабочего визита в Страсбург встретилась с генеральным директором по вопросам демократии Совета Европы Снежаной Самарджич-Маркович. Они обсудили аспекты деятельности Евразийского объединения женщин – региональных лидеров, сообщили Накануне.RU в департаменте общественнызх и внешних связей Югры.

"На состоявшемся в октябре в Санкт-Петербурге третьем Евразийском женском форуме мы договорились о создании фонда общественной дипломатии. Мы используем самые разнообразные формы взаимодействия с целью выхода на различные площадки. В дальнейшем планируется, что данный фонд получит консультативный статус при экономическом и социальном совете Организации Объединенных Наций", – сказала Наталья Комарова.

Глава региона рассказала Снежане Самарджич-Маркович, что принято решение о проведении заседания Евразийского объединения женщин – региональных лидеров на территории одного из государств Балканского полуострова.

"Также выработана инициатива о создании международной премии за лучшую практику по сохранению и развитию родных языков. В преддверии международного десятилетия языков коренных народов, которое ООН объявила с 2022 по 2032 г., учреждение такой премии будет актуальным", – продолжила Наталья Комарова.

Кроме того, проекты участниц Евразийского объединения женщин – региональных лидеров, готовые к тиражированию, будут включены в "банк" лучших практик "Смартека" агентства стратегических инициатив, размещены на аналогичных национальных платформах в странах участниц объединения.

Наталья Комарова, Страсбург(2021)|Фото: vk.com/nv__komarova

Напомним, что в декабре в автономном округе пройдут дни сотрудничества, где будут представлены лучшие практики в сфере культуры, политики, образования, гражданского общества, развития территорий и креативных индустрий для возможного дальнейшего представления в рамках Совета Европы в 2022 году. В этой связи Наталья Комарова пригласила Снежану Самарджич-Маркович принять участие в мероприятии.

"Нам очень ценен опыт, наработанный Евразийским объединением женщин – региональных лидеров. В состав организации входят женщины из Великобритании, Индии, Норвегии, других стран мира. Это особо важно, так как женские инициативы представлены из самых разных государств. Я буду рассматривать все возможности для сотрудничества", – подчеркнула Снежана Самарджич-Маркович.

Она поделилась с губернатором Югры, что Советом Европы и Российской Федерацией в 2017-22 гг. реализуется совместный проект по внедрению лучших практик для женщин. Это многогранный проект, объединяющий экспертов министерства труда и социальной защиты, министерства иностранных дел, специалистов по защите прав человека и многих других.

"Одним из основных направлений проекта являются защита женщин от насилия, обеспечение их участия в общественной, политической жизни. В этой связи проект гармонично вписан в национальную стратегию действий в интересах женщин. Россия – крайне важный участник международного диалога, Совета Европы. В этой связи мы заинтересованы в построении тесного диалога с Российской Федерацией, регионами, и в частности, Ханты-Мансийским автономным округом", – рассказала Снежана Самарджич-Маркович.

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Теги: Наталья Комарова, Снежанна Самарджич-Маркович



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