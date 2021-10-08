На Уралвагонзаводе подвели итоги деятельности профсоюзной организации

На Уралвагонзаводе (в составе УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) прошла отчётно-выборная конференция, на которой подвели итоги работы первичной профсоюзной организации УВЗ за период с 2017 по 2021 год, сообщает пресс-служба предприятия.

На конференции состоялись выборы нового состава профсоюзного комитета и председателя организации. На данный пост переизбран действующий глава профсоюза УВЗ Евгений Лутохин.

Лутохин в своём докладе подчеркнул, что первичная профсоюзная организация "Уралвагонзавод" является самой крупной среди предприятий оборонной промышленности страны: численность составляет 17 тыс. человек. В 2020 году заводской профсоюз отметил 85-летний юбилей.

Основными направлениями работы профсоюза являются вопросы охраны труда и техники безопасности, а также организация отдыха и оздоровления, проведение разного рода мероприятий, юридическая помощь. Лутохин также отметил, что организация научились работать в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

"В этих сложных условиях профсоюзный комитет проводил и проводит работу, направленную в первую очередь на сохранение кадрового потенциала предприятия, на сохранение рабочих мест. И мы удовлетворены тем, что нашли в этом вопросе взаимопонимание с администрацией", – сказал он.

В работе отчётно-выборной конференции также приняли участие генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов, исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин, председатель Российского профсоюза работников промышленности Андрей Чекменёв, глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев и другие.

Чекменёв наградил первичную профсоюзную организацию "Уралвагонзавод" почётной грамотой Президиума Центрального комитета профсоюза за работу по защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза. Потапов же отметил, что Уралвагонзавод все социальные обязательства выполняет в полном объёме, год от года увеличивая инвестиции в социальную сферу.