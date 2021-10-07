Создана особая экономическая зона "Оренбуржье"

На территории Оренбурга и Орска создана особая экономическая зона (ОЭЗ) "Оренбуржье". Соответствующее постановление Правительства РФ вступило в силу сегодня.

Площадь новой ОЭЗ составит 380 га в Оренбурге и 180 га в Орске. Там планируется разместить 16 предприятий-резидентов. До 2024 года на территории ОЭЗ "Оренбуржье" построят и обновят свыше 30 объектов инфраструктуры. Ожидается, что общий объем инвестиций в экономику региона составит около 15 млрд рублей.

Уже сегодня крупнейшие инвесторы готовы вложить 10 млрд рублей, сказал губернатор Денис Паслер.

Директор компании "СДО-Логистик" Сергей Алексеев отмечает, что статус резидента даст налоговые льготы: нулевая процентная ставка по налогу на имущество, транспортный и земельный налоги. Ввозные пошлины и таможенный НДС также обнулятся, а налог на прибыль составит всего 2%.

Зампредседателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов заявил, что создание ОЭЗ - это "перезапуск региональной экономики".

При этом к 2030 году будет создано лишь 900 новых рабочих мест. Как это станет ответом на вызов, связанный с безработицей в регионе, о чем заявил губернатор, непонятно. В области проживают почти 2 млн человек.

Сегодня на территории России действуют 39 особых экономических зон.