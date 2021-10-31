В Севастополь за два дня работы КПП не пустили больше 300 автообилей

В Севастополь на второй день работы блок-постов, установленных на границе после ужесточения "ковидных" мер безопасности не пустили более 120 автомобилей и два экскурсионных автобуса, сообщают "РИА Новости".

В первый день - на КПП не пропустили 207 машин.

Блокпосты начали работать в Севастополе 30 октября. Они установлены на всех дорогах, ведущих в севастопольский регион, а также на железнодорожном вокзале. На пунктах контроля необходимо предъявить сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании. Проводится термометрия. Требование распространяется как на туристов, так и на местных жителей, намеревающихся въехать в город или выехать из него. Исключение - экстренные случаи. В границах региона передвижение не ограничено. Мера вводится временно, на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в нерабочие дни и ввоза инфекции.