01 Ноября 2021
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Общество
QR-код (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Севастополь за два дня работы КПП не пустили больше 300 автообилей

В Севастополь на второй день работы блок-постов, установленных на границе после ужесточения "ковидных" мер безопасности не пустили более 120 автомобилей и два экскурсионных автобуса, сообщают "РИА Новости".

В первый день - на КПП не пропустили 207 машин.

Блокпосты начали работать в Севастополе 30 октября. Они установлены на всех дорогах, ведущих в севастопольский регион, а также на железнодорожном вокзале. На пунктах контроля необходимо предъявить сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании. Проводится термометрия. Требование распространяется как на туристов, так и на местных жителей, намеревающихся въехать в город или выехать из него. Исключение - экстренные случаи. В границах региона передвижение не ограничено. Мера вводится временно, на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в нерабочие дни и ввоза инфекции.

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В Севастополь за два дня работы КПП не пустили больше 300 автообилей

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Теги: севастополь, блокпосты, QR-коды



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