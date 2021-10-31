Илон Маск заявил о готовности продать акции Tesla ради спасения человечества от голода

Американский производитель автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что готов продать акции Tesla, чтобы спасти людей от голода, сообщают "РИА Новости".

В своем Twitter-аккаунте Маск ответил исполнительному директору Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвиду Бизли, который призвал Маска пожертвовать деньги на борьбу с голодом и предотвращение катастрофы.

По данным CNN, чтобы спасти голодающих необходимо всего 2% от состояния Маска, которое на данный момент достигает почти $289 млрд.

Миллиардер заявил, что готов продать акции, но при условии абсолютной прозрачности расходования средств.

"Если ВПП может объяснить в этой цепочке твиттов, как 6 миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить ее. Но финансовая отчетность должна быть открытой, чтобы общественность видела, как именно тратятся деньги", - заявил он.

Добавим, что Илон Маск на этой неделе возглавил рейтинг миллиардеров по версии Forbes.