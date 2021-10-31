31 Октября 2021
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кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Минтруд опроверг информацию о повторных выплатах школьникам

Министерство труда РФ опровергло информацию о повторных выплатах родителям на детей школьного возраста. Ранее сведения о повторных выплатах распространились в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Распространившаяся в социальных сетях и мессенджерах информация о повторных выплатах школьникам не соответствует действительности! Если вы уже получили выплату на ребенка школьного возраста, то оформить ее повторно нельзя", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Эту меру поддержки уже получили 20,913 млн детей, это более 99,99% российских школьников.

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Минтруд опроверг информацию о повторных выплатах школьникам

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Теги: выплаты, Минтруд, школьники



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