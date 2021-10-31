31 Октября 2021
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COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Новый "ковидный" рекорд: за сутки в России заболело 40 993 человека

В России зафиксирован очередной "ковидный" антирекорд. За сутки заболевание было выявлено у 40 993 человек. Общее число заболевших составляет 8 513 790.

Это новый максимум с начала пандемии, сообщили Накануне.RU в оперштабе по борьбе с коронавирусом. В ТОП-лидеров по суточному приросту заболевания входят - Москва ( 7 511 человек), Санкт-Петербург (3 597 случаев), Московская область - 2 737.

В Самарской области число заболевших также перевалило за тысячу - 1 458 случаев.

В число регионов, где суточный прирост больше 500 вошли также Нижегородская область - 799 случаев, Воронежская область - 793 случая, Крым - 693, Свердловская область - 692, Пермский край - 679, Башкортостан - 670, Красноярский край - 661, Ростовская область - 620, Смоленская область - 596, Ульяновская область - 577, Саратовская область - 533.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 27 115, до 7 358 539. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 86,4% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 2 574 пациента в Московской области, 1 884 - в Санкт-Петербурге, 906 - в Республике Крым, 905 - в Республике Саха (Якутия), 795 - в Самарской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 158 против 1 160 днем ранее, до 238 538. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

В Свердловской области общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 157 371.

Состояние 1035 госпитализированных оценивается как тяжелое, 611 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 485 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 8 702. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписан 491 человек. Общее число выписанных достигло 141 937.

Зарегистрирован 31 случай смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 7 473.

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Новый "ковидный" рекорд: за сутки в России заболело 40 993 человека

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Теги: коронавирус, новая сводка, COVID-19, статистика, умершие, смертность



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