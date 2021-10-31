В Екатеринбурге затравили жертву изнасилования

В Екатеринбурге 23-летнюю студентку РГППУ затравили в соцсетях после того, как она рассказала об изнасиловании, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам девушки, ночью 23 октября она гуляла рядом парком Павлика Морозова, там ее сзади схватил неизвестный, потащил вглубь сквера и изнасиловал. Пострадавшая утверждает, что преступник угрожал, что зарежет ее. Прохожие не помогли, потому студентка подчинилась насильнику. В парке издевательства не закончились. Преступник угрозами затащил ее в такси, а после - в гостиницу "Ямал". В ситуацию не вмешались ни таксист, ни сотрудники гостиницы. Сбежать жертве преступления удалось только когда насильник уснул.

Она обратилась в полицию, однако правоохранители решили, что девушка занималась проституцией и ей не заплатил клиент. В итоге заявление все же было принято, однако саму студентку предупредили, что ей может грозить обвинение за ложный донос.

Местные telegram-каналы сообщают, что будто бы подозреваемый в преступлении уже ранее сидел в колонии. Сейчас делом занимается Следственный комитет.

В соцсетях пострадавшая столкнулась с хейтом - ее оскорбляют и обещают слить запрещенному в России "Мужскому государству" - сообществу, которое было признано экстремистским и которое неоднократно устраивало травлю женщин.

Впрочем, нашлись и те, кто поддерживает студентку - по предварительным данным, ей удалось собрать 100 тыс. руб. на адвоката.