30 Октября 2021
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Общество За рубежом
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Разведка США не считает, что коронавирус был создан как биологическое оружие

Агентства разведывательного сообщества США (ODNI) не считают, что коронавирус был создан в качестве биологического оружия или подвергся изменению методами генетической инженерии, сообщается на сайте аппарата директора Национальной разведки США.

Вместе с тем два разведывательных ведомства считают, что для таких оценок "недостаточно данных".

В докладе выдвигается две основные теории происхождения коронавируса — естественным образом в результате контакта человека с инфицированными животными или в результате лабораторной аварии.

Напомним, президент США Джозеф Байден поручил разведслужбам "удвоить усилия" по поиску места происхождения COVID-19 и отчитаться результатах в течение 90 суток. 12 августа CNN сообщало, что разведка США не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса. По данным источников телеканала, после трех месяцев изучения информации разведывательное сообщество склоняется к двум теориям: вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии или естественным образом перешел к людям от животных.

В конце августа разведывательные службы США представили президенту страны доклад о происхождении коронавируса. Документ не содержит четких выводов относительно того, появился ли вирус из лаборатории или возник естественным путем. Как пишет газета The Washington Post, эксперты не смогли прийти к общему заключению, несмотря на значительный объем изученной информации.

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Разведка США не считает, что коронавирус был создан как биологическое оружие

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Теги: разведка сша, коронавирус



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