На Южном Урале экс-начальника отделения ГИБДД и его подчиненного подозревают в превышении полномочий

Бывший начальник отделения ГИБДД ОМВД по Верхнеуфалейскому городскому округу и инспектор подразделения подозреваются в превышении должностных полномочий и подстрекательстве к превышению должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в марте 2021 года начальник отделения ГИБДД дал незаконное указание подчиненному инспектору не привлекать к ответственности местного жителя, который нарушил требования правил дорожного движения.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.