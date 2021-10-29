В Москве увеличилась детская смертность от коронавируса – Собянин

В Москве увеличилась детская смертность от коронавируса, сообщил глава города Сергея Собянин в эфире телеканала "Россия 1". "Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась", - отметил мэр.

Он добавил, что для детей с хроническими нарушениями в работе иммунитета в московских больницах уже введены новые протоколы лечения и новых набор препаратов, рекомендованный клиническим комитетом города.