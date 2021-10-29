Существующая модель капитализма не дает найти выход из кризиса - Сечин

Глава государственной нефтяной компании "Роснефть" считает, что существующая модель капитализма является помехой для поиска выхода из кризиса. Найти выход мешают ограничения системы, заявил топ-менеджер на Евразийском экономическом форуме.

По словам Сечина, кризис из энергетического сектора распространился на другие отрасли. В пример он привел цепочку с китайским магнием. КНР обеспечивает 90% мирового производства магния, дефицит этого сырья возник из-за нормирования подачи энергии в стране, сказался на автомобильной промышленности, в которой используются алюминиевые сплавы.

"Все эти факторы заставляют еще раз задуматься об ограничениях, заложенных в существующую модель капитализма, о которых недавно говорил президент России Владимир Путин. Все они мешают найти решение для вызовов сегодняшнего времени. Чтобы не допустить разрастания кризиса на всю мировую экономику, важно обеспечить координацию между регуляторами и поставщиками, а также потребителями, спрос со стороны которых определяет экономический рост", — приводит слова Сечина РБК.

Напомним, о конечности современной модели капитализма ранее на заседании "Валдайского клуба" говорил президент России.