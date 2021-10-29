Лев Симба и леопард Ева заселились в вольеры заповедника Танзании

Лев Симба и леопард Ева успешно добрались из Челябинска до реабилитационного центра Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center в Танзании. Животные проходят постполётную реабилитацию и акклиматизацию в построенных специально для них помещениях при вольерах. За дикими кошками, репатриацию которых профинансировала Русская медная компания, ведут круглосуточное наблюдение местные специалисты и челябинский ветеринар Карен Даллакян из Фонда "Спаси меня", сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

"Мы наблюдаем за поведением Симбы и Евы и за их состоянием. Ночь прошла спокойно, они восстановились после перелёта. Несмотря на сложную поездку, оба ведут себя так, как и должны, наслаждаются лучами африканского солнца – тем, чего им так не хватало у нас на Урале", - рассказал Карен Даллакян.

Как только закончится карантинный и адаптационный период, Симба и Ева переместятся из крытого вольера в открытые зоны, уникальные для всего африканского континента. При их строительстве и проектировании особое внимание уделили не только созданию комфортной среды, но и вопросам безопасности. Территория обнесена ограждением высотой почти шесть метров. Заборы с цементным подземным фундаментом оснащены современной технологичной системой защиты от проникновений.

Каждому из животных предоставлен пруд для водных процедур и водопоя, а также многоуровневые площадки для активностей с учётом особенностей репатриированных диких кошек. Вольеры для Евы возвели вокруг раскидистого дерева с мощными длинными ветками, на которых любят сидеть леопарды. Специально для Симбы на его территории оборудована песчаная зона. К каждому вольеру проведён водопровод с чистой водой и электричество.

И Симба, и Ева продолжают питаться мясом, доставленным из Челябинска. Согласно программе их адаптации на местную еду кошки перейдут на четвёртый день их пребывания в Танзании.

Лев Симба и леопард Ева стали участниками первой в истории репатриации диких животных из России в Африку. Для их транспортировки был специально переоборудован частный борт Boeing 737-500. Из-за технической задержки вылета самолёт совершил посадку в Саудовской Аравии. Симба и Ева, экипаж и команда сопровождающих ночевали прямо на борту, следуя антиковидным ограничениям. Когда ситуация разрешилась, самолёт вновь поднялся в небо и успешно долетел до пункта назначения в Танзании.

К уральскому ветеринару он попал в 2020 году со сломанными лапами, в истощённом состоянии и с гнойными ранами по всему телу. Месяцы реабилитации дали подросшему львёнку возможность вернуться на родину – в Танзанию. Леопарда Еву, которая отправилась в Африку вместе с Симбой, зоозащитники спасли от участи стать интерьерным аксессуаром.