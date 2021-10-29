29 Октября 2021
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Политика Дальневосточный ФО
Сардана Авксентьева (2021) | Фото: пресс-служба Госдумы России

Авксентьева прокомментировала слухи о возможном назначении главой Якутии

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева опровергла слухи о своем возможном назначении на должность главы Республики Саха.

"Такого предложения [возглавить республику] не было. И такой вариант нами не рассматривается, пишет Авксентьева в своем Telegram-канале. - Месяц назад за меня и нашу партию "Новые люди" проголосовало 3 миллиона избирателей. Они ждут от нас работы по изменению правил игры на федеральном уровне. Потому что если мы не поменяем систему, то изменения на уровне регионов и муниципалитетов могут быть только точечными. Сегодня я веду эту работу в Государственной Думе как заместитель руководителя фракции и зампред комитета по региональной политике и местному самоуправлению. В самом разгаре битва за параметры федерального бюджета на 2022-2024 годы. И мы делаем всё возможное и невозможное, чтобы дать больше денег на региональный и муниципальный уровень".

Авксентьева добавила, что ее "фронт сегодня здесь, на Охотном ряду", и она не может его оставить.

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Авксентьева прокомментировала слухи о возможном назначении главой Якутии

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Теги: сардана авксентьева, якутия, назначение, госдума, новые люди



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