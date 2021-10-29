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Общество Санкт-Петербург
беглов, санкт-петербург (2019) | Фото:twitter.com

Губернатор Петербурга обратится к силовикам из-за сообщения сатирического проекта "Панорама"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов настолько возмутился появлением сатирической новости ИА "Панорама" про подорожание проезда в городском транспорте города, что собирается обратиться к силовикам. Авторов пародийного проекта он назвал "самыми настоящими подонками".

"Люди, которые распространяют именно такие слухи, — это самые настоящие подонки. Во-первых, пугают, во-вторых, создают страх у людей. И вместо того, чтобы помочь в этой сложной ситуации, создают напряжение. Мы по всем таким слухам обращались и будем обращаться в силовые структуры. Потому что так нельзя же. Это не просто какие-то шутки или анекдот. Но когда распространяются слухи, которые приводят к панике, я бы назвал это преступлением", — сказал Беглов в эфире телеканала "78".

Напомним, в "новости" "Панорамы" сообщалось, что в нерабочие дни стоимость проезда в наземном городском транспорте Петербурга будет увеличена в пять раз, в метро – в десять раз. Несмотря на то, что "Панорама" публикует предупреждения о фейковом и сатирическом характере своих сообщений, информация ушла в сеть и даже стала цитироваться как реальная новость (что довольно часто происходит с фельетонами "Панорамы"). Городскому комитету по транспорту пришлось давать опровержение.  

Примечательно, что Беглов, судя по всему, не понимает, что проект изначально сатирический, он не имеет цели замаскироваться под реальное СМИ. "У нас есть официальные ресурсы, есть известные всем городские СМИ, они дорожат своей репутацией в отличие от информации, скажем, недобросовестных изданий. Это самые настоящие провокаторы, которые вместо того, чтобы помогать в этой сложной ситуации, стараются ее ухудшить", - заявил Беглов.

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Губернатор Петербурга обратится к силовикам из-за сообщения сатирического проекта "Панорама"

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Теги: александр беглов, панорама, фейк, санкт-петербург



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