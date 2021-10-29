Андрей Трубецкой продолжит руководить Сургутским районом

Напомним, ранее губернатор Югры Наталья Комарова поддержала переизбрание Трубецкого на второй срок.

Соперниками действующего главы района за мэрское кресло были предприниматель Евгений Городилов, первый секретарь югорского окружного комитета "Коммунистов России" Вадим Абдуррахманов , директор "Сургутские районные электрические сети" Владислав Васьков.

Его кандидатура была поддержана единогласно. Инаугурация состоится 30 октября.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой переизбран на новый срок. Об этом Накануне.RU сообщили в районной думе.





