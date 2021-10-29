29 Октября 2021
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Общество Челябинская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Челябинская область получит новый препарат для лечения пациентов с коронавирусом

В Челябинской области ждут поставку нового лекарственного препарата для лечения коронавируса.

Как рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, в 13 рекомендациях по лечению новой коронавирусной инфекции появился новый препарат — антиковидный иммуноглобулин. К его производству приступило НПО "Микроген". Южный Урал направил 117 литров плазмы крови для его производства.

Переливание плазмы крови переболевших доноров помогает пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением бороться с инфекцией. За время пандемии в регионе было заготовлено 2 842 тонны антиковидной плазмы. На карантине сейчас более одной тонны, которая сразу идет на госпитальные базы.

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Челябинская область получит новый препарат для лечения пациентов с коронавирусом

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Теги: коронавирус, лекарство, плазма,



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