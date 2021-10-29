Челябинская область получит новый препарат для лечения пациентов с коронавирусом

В Челябинской области ждут поставку нового лекарственного препарата для лечения коронавируса.

Как рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, в 13 рекомендациях по лечению новой коронавирусной инфекции появился новый препарат — антиковидный иммуноглобулин. К его производству приступило НПО "Микроген". Южный Урал направил 117 литров плазмы крови для его производства.

Переливание плазмы крови переболевших доноров помогает пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением бороться с инфекцией. За время пандемии в регионе было заготовлено 2 842 тонны антиковидной плазмы. На карантине сейчас более одной тонны, которая сразу идет на госпитальные базы.