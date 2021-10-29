В Магнитогорске женщину будут судить за ДТП, в котором погиб пассажир

24-летнюю жительницу Магнитогорска будут судить за ДТП, в котором погиб 50-летний мужчина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Авария произошла 16 июня на улице Комсомольской. По версии следствия, обвиняемая за рулем Shevrolet Spark при выполнении маневра опережения другого автомобиля по трамвайным путям, на мокрой дороге потеряла контроль за движением автомобиля, не справилась с управлением, допустила занос задней части автомобиля, выехав на полосу встречного движения, где столкнулась ГАЗ 330253.

В результате ДТП пассажир иномарки скончался в больнице. Пассажиру автомобиля ГАЗ причинены телесные повреждения средней тяжести.