Дельта-штамм коронавируса существенно не отличается от других - CDC

Специалисты американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) пришли к выводу, что штамм "дельта" коронавируса не вызывает более тяжелого течения заболевания. К такому выводу они пришли, изучив 7,6 тыс. госпитализированных пациентов.

Врачи сравнили течение заболеваний пациентов с июля по август, когда доминировал штамм дельта, с предыдущими месяцами, и не нашли существенных различий в течении болезни. В первом полугодии среди всех госпитализированных доля пациентов с этим штаммом составляла 25%, а в июле-августе - 36%.

Однако они подтвердили, что данный штамм распространяется быстрее.

Эффективность вакцинации в снижении тяжелых исходов определить не удалось. При этом тенденция к увеличению тяжелого течения болезни в возрасте старше 50 лет не была статистически значимой.

Отмечается, что выводы могут измениться по мере дальнейшего развития ситуации.