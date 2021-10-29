29 Октября 2021
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Происшествия В России Московская область
расследование следственный комитет (2010) | Фото:1tv.ru

В Подмосковье найдено тело генерала-майора МВД в отставке Белянина

Генерал-майор в отставке, бывший первый заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск Анатолий Белянин, предположительно, покончил жизнь самоубийством.

Как передает ТАСС, тело погибшего было обнаружено в его квартире в подмосковной Ивантеевке.

По данным правоохранительных органов, Белянин в последнее время тяжело болел.

В 90-е годы генерал-майор проходил свидетелем по громкому уголовному делу об убийстве журналиста "Московского комсомольца" Дмитрия Холодова.

В сентябре начальник отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом (УРЛС) ГУ МВД по Нижегородской области полковник Сергей Якушев был найден мертвым в своей квартире.

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В Подмосковье найдено тело генерала-майора МВД в отставке Белянина

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Теги: анатолий белянин, генерал-майор мвд



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