HBO снимет сериал про Александра Литвиненко с Камбербэтчем в главной роли

HBO снимет сериал по книге Алана Коуэлла "Последний шпион", рассказывающей о бывшем экс-агента ФСБ, бежавшего в Великобританию.

По данным Variety, Литвиненко в сериале сыграет Бенеджикт Камбербэтч. Кроме того, компания британского актера Sunnymarch выступит в качестве продюсера проекта. Сценарий к сериалу напишет Дэвид Скарпа, работавший над "Человеком в высоком замке" и биографическим триллером "Все деньги мира". Также к команде присоединится Брайан Фогель, лауреат премии "Оскар" за документальный фильм "Икар", рассказывающий о применении допинга в российском спорте.

Примечательно, что это уже второй анонсированный на предстоящий год телепроект про Литвиненко. Ранее стало известно о выходе в сентябре на ITV драмы "Литвиненко" с актером Дэвидом Теннантом в главной роли.