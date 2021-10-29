В Магнитогорске после столкновения грузового вагона с локомотивом возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту столкновения грузового вагона с локомотивом в Магнитогорске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В феврале на железнодорожных путях, которые принадлежат ПАО "Магнитогорский металлургический завод", в результате самопроизвольного выкатывания грузового вагона произошло его столкновение с локомотивом.

Выкатывание вагона произошло из-за нарушения при погрузке правил его закрепления. Был причинен ущерб РЖД в размере 5,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.