В Челябинске вырубят 200 деревьев рядом с кафедральным собором

В Челябинске спилят 223 дерева для благоустройства территории у Кафедрального собора Рождества Христова. Разрешение на снос зеленных насаждений выдано управлением экологии и природопользования администрации города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе комитета дорожного хозяйства.

Контрактом предусмотрена компенсационная высадка деревьев. В настоящий момент подрядчик уже приступил к высадке 400 ясеней и 40 пирамидальных тополей.

Также будет выполнено устройство газонов партерных с посевом трав на площади более 15 000 м2.