Депутат-"единоросс" предложил ограничить время прений и выступлений "не по теме" в Мосгордуме

Депутат Мосгордумы от "Единой России" Александр Семенников внес в городской парламент проект постановления, предполагающее максимальное сокращение прений и выступлений "не по теме". В пояснительной записке Семенников пишет, что его инициатива разработана "в целях совершенствования процесса законотворчества, а также повышения эффективности работы Московской городской думы".

Но оппозиционные депутаты с этим не согласны.

"Парламент место для дискуссий? Конечно! В отличие от той же Госдумы, в Мосгордуме появилась трибуна для того, чтобы голос москвичей был услышан. "Нет!" - как бы кричат нам "единороссы" в ответ. "Нам это надоело, хотим получать наши гигантские зарплаты из бюджета, не слышать вопросов и критики и сократить обсуждения до минимума!". И вносят изменения в регламент Мосгордумы, который призван заткнуть рот всем несогласным", - пишет по поводу этой инициативы депутат от КПРФ Елена Янчук. Она напоминает, что похожая инициатива уже появилась в Саратовской думе, где, как считает парламентарий, "единороссы" борются с Николаем Бондаренко и всей фракцией КПРФ".

Семенников предлагает заставить депутатов представлять текст депутатских запросов в аппарат Думы для ознакомления всех депутатов до начала заседания. "На оглашение запроса предлагается отводить не более одной минуты и осуществлять его путем указания темы и адресата", - говорится в пояснительной записке.

"Уточняется порядок выступлений по порядку ведения заседания Думы. Предлагается предоставить право выступления по ведению заседания всем руководителям постоянных депутатских объединений", - продолжает Семенников (сейчас это право есть вообще у всех депутатов).

"Для более эффективного рассмотрения проектов документов на заседании Думы предлагается сократить время на выступлениях в прениях до 40 минут, а время на вопросы по проектам постановлений Думы - до 10 минут", - говорится в еще одном пункте проекта постановления.