В Челябинске ищут подрядчика для строительства ледового городка за 8,5 млн рублей

Администрация Челябинска объявила аукцион на выполнение работ по возведению новогоднего ледового городка на площади Революции. Начальная цена контракта – 8,5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки будут принимать до 9 ноября. На следующий день будут подведены итоги.

Подрядчик должен будет выполнить работы по возведению городка до 24 декабря и его демонтаж до 28 февраля. В этом году тема городка — "Сказочный лес".