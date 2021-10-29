29 Октября 2021
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портфель чиновник должность (2017) | Фото: Накануне.ru

Стало известно о возможной отставке сразу двух губернаторов

Губернатора Томской области Сергея Жвачкина могут отправить в отставку.

Как сообщается, вероятность его ухода "высочайшая", сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Глава региона может покинуть свой пост еще до конца текущего года, окончательное решение примет глава государства.

64-летний Сергей Жвачкин дорабатывает второй губернаторский срок — его полномочия истекают осенью 2022 года.

Ранее Жвачкин на заседании областной думы неоднозначно высказался о медиках, заразившихся коронавирусом. Он считает, что некоторые из них достойны не премий, а наказаний, поскольку якобы проявили беспечность.

Кроме того, покинуть свой пост может губернатор Саратовской области Валерий Радаев, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в Госдуме и собеседника в Администрации президента. Как ожидается, он уйдет в отставку до старта очередной избирательной кампании – осенью этого года или весной 2022 года. Сроки замены губернатора до конца не определены и зависят от того, сколько потребуется потенциальному сменщику Радаева на подготовку к выборам.

Радаев был председателем областной думы с 2007 года, главой региона он стал в 2012 году, а в 2017 году был переизбран на эту должность.

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Стало известно о возможной отставке сразу двух губернаторов

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Теги: отставки, губернаторы



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