Стало известно, сколько зарабатывает Собчак

Российская телеведущая Ксения Собчак сообщила, что зарабатывает в год около $4 млн.

"Сумма порядка $4 млн с чем-то", — сообщила светская львица в беседе с блогером Идой Галич в ее YouTube-шоу "Есть вопросики".

Супруг Собчак Константин Богомолов работает художественным руководителем московского Театра на Малой Бронной, который подконтролен мэрии Москвы.

Из декларации Богомолова следует, что за прошлый год Собчак заработала 212,7 млн руб.

Как сообщалось ранее, Собчак в 2019 году заработала 185,8 млн руб.

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