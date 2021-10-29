Глава Коми заявил о проблемах с обеспечением кислородом в больницах

Власти Коми испытывают "огромные проблемы" с обеспечением кислородом ковид-стационаров.

Как сообщил глава региона Владимир Уйба в своем Instagram, чтобы обеспечить Эжвинскую больницу кислородом, "собираем с мира по нитке". Глава региона 27 октября уведомил Минпромторг о проблемах с поставкой кислорода в лечебные учреждения, а 29 октября Уйба намерен обсудить данный вопрос с вице-премьером Татьяной Голиковой.

2-00 ХАБ

Как сообщалось ранее, министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина поставил задачу командующим военных округов выделить сжиженный кислород для лечебных учреждений регионов.