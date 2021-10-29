29 Октября 2021
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ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

В подмосковном в парке "Патриот" в очередной раз развернули ковидный госпиталь

Временный госпиталь для заболевших COVID-19 снова открыли в парке "Патриот" в Московской области.

Как заявил глава региона Андрей Воробьев, это связано с напряженной эпидемической ситуацией. Также в область на помощь гражданским врачам отправлены сотрудники Минобороны.

По словам губернатора  Подмосковья, в ресторанах и местах оказания услуг могут быть введены QR-коды, сообщает ТАСС.

Ранее Воробьев сообщил, что во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября жители региона должны по возможность остаться дома.

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В подмосковном в парке "Патриот" в очередной раз развернули ковидный госпиталь

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Теги: Подмосковье, госпиталь, коронавирус



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