В подмосковном в парке "Патриот" в очередной раз развернули ковидный госпиталь

Временный госпиталь для заболевших COVID-19 снова открыли в парке "Патриот" в Московской области.

Как заявил глава региона Андрей Воробьев, это связано с напряженной эпидемической ситуацией. Также в область на помощь гражданским врачам отправлены сотрудники Минобороны.

По словам губернатора Подмосковья, в ресторанах и местах оказания услуг могут быть введены QR-коды, сообщает ТАСС.

Ранее Воробьев сообщил, что во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября жители региона должны по возможность остаться дома.