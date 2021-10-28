В Тюменской области переболевшим разрешили не самоизолироваться

28 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
Пенсионерка (2020) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области переболевшим разрешили не самоизолироваться

Постановление о режиме повышенной готовности в Тюменской области скорректировано в части списка людей, которым настоятельно рекомендована самоизоляция. Из этого перечня вывели тюменцев старше 60 лет или имеющих хронические заболевания, если они перенесли заболевание COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Теперь обязательно соблюдать режим самоизоляции должны жители Тюменской области старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания, за исключением граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции в течение последних 12 месяцев либо перенесших заболевание COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений, органов власти, органов местного самоуправления, к лицам, замещающим государственную или муниципальную должность, чье нахождение на рабочем месте или исполнение полномочий является критически важным для обеспечения функционирования предприятий, организаций, учреждений, органов власти, органов местного самоуправления, к работникам здравоохранения, а также к сотрудникам старше 60 лет, сотрудникам, имеющим хронические заболевания, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции в течение последних 12 месяцев либо перенесшим заболевание COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Работодателям также рекомендовано обеспечить перевод не менее 30% работников на дистанционную работу. При определении количества работников, подлежащих переводу, не учитываются лица, прошедшие вакцинацию против COVID-19 в течение последних 12 месяцев либо перенесшие заболевание COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п «О введении режима повышенной готовности».

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюменской области переболевшим разрешили не самоизолироваться

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети