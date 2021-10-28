В Тюменской области переболевшим разрешили не самоизолироваться

Постановление о режиме повышенной готовности в Тюменской области скорректировано в части списка людей, которым настоятельно рекомендована самоизоляция. Из этого перечня вывели тюменцев старше 60 лет или имеющих хронические заболевания, если они перенесли заболевание COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Теперь обязательно соблюдать режим самоизоляции должны жители Тюменской области старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания, за исключением граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции в течение последних 12 месяцев либо перенесших заболевание COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений, органов власти, органов местного самоуправления, к лицам, замещающим государственную или муниципальную должность, чье нахождение на рабочем месте или исполнение полномочий является критически важным для обеспечения функционирования предприятий, организаций, учреждений, органов власти, органов местного самоуправления, к работникам здравоохранения, а также к сотрудникам старше 60 лет, сотрудникам, имеющим хронические заболевания, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции в течение последних 12 месяцев либо перенесшим заболевание COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Работодателям также рекомендовано обеспечить перевод не менее 30% работников на дистанционную работу. При определении количества работников, подлежащих переводу, не учитываются лица, прошедшие вакцинацию против COVID-19 в течение последних 12 месяцев либо перенесшие заболевание COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п «О введении режима повышенной готовности».