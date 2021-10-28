Тюменская область запустила региональный проект "бережливого производства" в рамках проекта "Эффективный регион"
Стартовал региональный проект по внедрению принципов и инструментов "бережливого производства" в деятельность кадровых центров Тюменской области, сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.
Работа проводится в рамках проекта "Эффективный регион" при участии ГК Росатом. Департамент труда и занятости населения Тюменской области стал одним из первых органов власти региона, запустивших данный проект на базе своего подведомственного учреждения.
Процесс оптимизации затронет один из основных участков работы службы занятости — ведение регистрационного учета безработных граждан и граждан, ищущих работу, а также поиск подходящей работы.
В настоящее время осуществляется внедрение автоматизации операций на базе Центра занятости населения г.Тюмени и Тюменского района. Далее опыт работы будет растиражирован на все его отделения.
Принципы "бережливого производства" позволят стандартизировать работу, исключить лишние действия специалистов и высвободить время для более качественного решения основной задачи службы — трудоустройства граждан и замещения кадровой потребности предприятий.
"Эффективный регион" — совместный проект нескольких субъектов Российской Федерации и государственной корпорации "Росатом" по оптимизации государственного и муниципального управления, а также по внедрению гибких методов в работу органов власти и местного самоуправления. Цель проекта — повышение эффективности органов управления. Результатами проекта должны стать:
- сокращение потерь времени и ресурсов при взаимодействии населения с органами власти и при получении государственных и муниципальных услуг;
- повышение удовлетворенности граждан уровнем жизни в регионах и качеством взаимодействия с органами власти;
- улучшение имиджа органов власти благодаря их готовности к использованию прогрессивных технологий, к диалогу и сотрудничеству с жителями региона.