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Общество Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Тюменская область запустила региональный проект "бережливого производства" в рамках проекта "Эффективный регион"

Стартовал региональный проект по внедрению принципов и инструментов "бережливого производства" в деятельность кадровых центров Тюменской области, сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Работа проводится в рамках проекта "Эффективный регион" при участии ГК Росатом. Департамент труда и занятости населения Тюменской области стал одним из первых органов власти региона, запустивших данный проект на базе своего подведомственного учреждения.

Процесс оптимизации затронет один из основных участков работы службы занятости — ведение регистрационного учета безработных граждан и граждан, ищущих работу, а также поиск подходящей работы.

В настоящее время осуществляется внедрение автоматизации операций на базе Центра занятости населения г.Тюмени и Тюменского района. Далее опыт работы будет растиражирован на все его отделения.

Принципы "бережливого производства" позволят стандартизировать работу, исключить лишние действия специалистов и высвободить время для более качественного решения основной задачи службы — трудоустройства граждан и замещения кадровой потребности предприятий.

"Эффективный регион" — совместный проект нескольких субъектов Российской Федерации и государственной корпорации "Росатом" по оптимизации государственного и муниципального управления, а также по внедрению гибких методов в работу органов власти и местного самоуправления. Цель проекта — повышение эффективности органов управления. Результатами проекта должны стать:

  • сокращение потерь времени и ресурсов при взаимодействии населения с органами власти и при получении государственных и муниципальных услуг;
  • повышение удовлетворенности граждан уровнем жизни в регионах и качеством взаимодействия с органами власти;
  • улучшение имиджа органов власти благодаря их готовности к использованию прогрессивных технологий, к диалогу и сотрудничеству с жителями региона.
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Тюменская область запустила региональный проект "бережливого производства" в рамках проекта "Эффективный регион"

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Теги: эффективный регион, бережливое производство, росатом



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