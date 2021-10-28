На Южном Урале главу крестьянского хозяйства подозревают в хищении субсидии в 600 тысяч рублей

В Челябинской области глава крестьянского хозяйства подозревается в хищении субсидии в размере более 600 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2020 году подозреваемая предоставила в региональный минсельхоз для выплаты субсидии по областной целевой программе фиктивные документы о якобы понесенных расходах в сумме более 600 тысяч рублей на приобретение сельхозпродукции.

Деньгами она распорядилась по собственному усмотрению.