28 Октября 2021
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Происшествия Челябинская область
уголовное дело (2013) | Фото:

На Южном Урале главу крестьянского хозяйства подозревают в хищении субсидии в 600 тысяч рублей

В Челябинской области глава крестьянского хозяйства подозревается в хищении субсидии в размере более 600 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2020 году подозреваемая предоставила в региональный минсельхоз для выплаты субсидии по областной целевой программе фиктивные документы о якобы понесенных расходах в сумме более 600 тысяч рублей на приобретение сельхозпродукции.

Деньгами она распорядилась по собственному усмотрению.

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На Южном Урале главу крестьянского хозяйства подозревают в хищении субсидии в 600 тысяч рублей

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Теги: мошенничество, субсидия,



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